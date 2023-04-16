«Жирона» победила «Эльче», экс-форвард «Спартака» Понсе получил прямую красную карточку

«Жирона» дома обыграла «Эльче» в матче 29-го тура чемпионата Испании — 2:0.

У хозяев по одному голу в каждом из таймов забили Валентин Кастельянос и Ориоль Ромеу.

В концовке встречи у гостей красную карточку получил экс-спартаковец Эсекиель Понсе.

«Жирона» с 38 очками занимает 9-е место в ла лиге. «Эльче» с 13 очками — на последней строчке.