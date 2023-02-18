Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 01:04

«Жирона» разгромила «Альмерию»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
17 февраля. «Жирона» — «Альмерия» — 6:2.
Фото Global Look Press

«Жирона» переиграла «Альмерию» в матче 22-го тура чемпионата Испании — 6:2. Андалусийский клуб потерпел третье поражение подряд.

На 8-й минуте Валентин Кастельанос открыл счет. Затем он забил второй гол, но его отменил ВАР из-за офсайда. Тем не менее, до перерыва «Жирона» забила еще три гола.

Во второй половине гостям удалось сократить отставание, но вскоре Иван Мартин вернул хозяевам преимущество в 4 мяча, а Кристиан Стуани упрочил преимущество. В концовке Эль Билал Туре забил второй мяч «Альмерии» и установил окончательный счет.

«Жирона» набрала 27 очков и поднялась на 11-е место в таблице. «Альмерия» идет на 15-й строчке — 22 очка.

Испания. Лига 1. 22-й тур
17 февр, 23:00. Montilivi (Жирона)
Жирона
6:2
Альмерия

Футбол
ФК Альмерия
ФК Жирона
1
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Головин помог «Монако» выиграть в Леверкузене
Халк могуч даже в 36: экс-форвард «Зенита» разрывает бразильскую лигу голами со штрафных
Путин разрешил приобретение 50% доли Shell в Салымском проекте
Захарова ответила на призыв Китая к прекращению огня
Появились кадры штурма цветочного магазина в центре Москвы
Белый дом рассказал о предстоящем визите Байдена в Варшаву
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зидан рассказал, когда вернется к работе тренером
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 21 18 2 1 43-7 56
2
 Реал 21 15 3 3 44-17 48
3
 Р. Сосьедад 21 13 3 5 31-21 42
4
 Атлетико 21 11 5 5 30-17 38
5
 Бетис 21 10 4 7 27-22 34
6
 Р. Вальекано 21 9 6 6 28-23 33
7
 Атлетик 21 9 5 7 31-22 32
8
 Вильярреал 21 9 4 8 22-18 31
9
 Осасуна 21 8 6 7 19-19 30
10
 Мальорка 21 8 4 9 16-20 28
11
 Жирона 22 7 6 9 33-33 27
12
 Севилья 21 6 6 9 23-29 24
13
 Вальядолид 21 7 3 11 15-28 24
14
 Сельта 21 6 5 10 22-33 23
15
 Альмерия 22 6 4 12 27-40 22
16
 Кадис 21 5 7 9 17-33 22
17
 Эспаньол 21 4 9 8 26-33 21
18
 Валенсия 21 5 5 11 26-26 20
19
 Хетафе 21 4 7 10 18-28 19
20
 Эльче 21 1 6 14 15-44 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
17.02 23:00
Жирона – Альмерия
 6 : 2
18.02 16:00
Р. Сосьедад – Сельта
 - : -
18.02 16:15
Бетис – Вальядолид
 - : -
18.02 20:30
Мальорка – Вильярреал
 - : -
18.02 23:00
Осасуна – Реал
 - : -
19.02 16:00
Эльче – Эспаньол
 - : -
19.02 18:15
Р. Вальекано – Севилья
 - : -
19.02 20:30
Атлетико – Атлетик
 - : -
19.02 23:00
Барселона – Кадис
 - : -
20.02 23:00
Хетафе – Валенсия
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 11 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 17 2 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 14 2 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости