Жерар Пике получил травму икроножной мышцы
Защитник «Барселоны» Жерар Пике включен в список травмированных, информирует пресс-служба клуба. Как отмечается, у него растяжение икроножной мышцы. О сроках восстановления не сообщается.
Испанец был заменен на 70-й минуте во вчерашнем матче 12-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (1:1). 34-летний Пике в этом сезоне провел 13 матчей за клуб, в которых забил 2 гола.
«Барселона» проведет ближайший матч 2 ноября против киевского «Динамо» в рамках Лиги чемпионов.
?? INJURY NEWS— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 31, 2021
First team player Gerard Piqu? has a calf strain and joins the injury list. pic.twitter.com/erK4ZleQ37
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