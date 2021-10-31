В «Аль-Садде» недовольны переговорами Хави с «Барселоной»
В «Аль-Садде» недовольны переговорами главного тренера команды Хави Эрнандеса с «Барселоной», сообщает Marca.
По информации источника, в катарском клубе расстроены, что 41-летний специалист лично ведет переговоры с «Барселоной».
Отмечается, что никто из каталонского клуба не обращался в «Аль-Садд» по вопросу перехода тренера.
27 октября «Барселона» объявила об увольнении Роналда Кумана с поста главного тренера. Позже появилась информация о том, что каталонский клуб договорился с Хави о подписании контракта.
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Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/barcelona/2021/10/31/617e4e9b22601d2a0d8b4591.html
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