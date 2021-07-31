Защитник «Реала» Одриосола заразился коронавирусом

Защитник «Реала» Альваро Одриосола сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист находится на обязательном карантине.

В прошлом сезоне 25-летний игрок обороны провел 16 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.