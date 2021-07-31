Защитник «Реала» Одриосола заразился коронавирусом
21:28
Защитник «Реала» Альваро Одриосола сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.
Футболист находится на обязательном карантине.
В прошлом сезоне 25-летний игрок обороны провел 16 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю