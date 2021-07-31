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Защитник «Реала» Одриосола заразился коронавирусом

21:28
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Защитник «Реала» Альваро Одриосола сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист находится на обязательном карантине.

В прошлом сезоне 25-летний игрок обороны провел 16 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

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Иван Шитик все материалы автора

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