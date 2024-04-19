Защитник «Реала» Начо сообщил руководству, что покинет команду летом

Защитник «Реала» Начо Фернандес планирует летом покинуть команду, сообщает Marca.

По информации источника, 34-летний испанец уже сообщил о своем решении руководству мадридского клуба. Контракт Начо с «Реалом» истекает в конце сезона.

Начо является воспитанником «Реала». Он провел в команде всю карьеру. В текущем сезоне на его счету 36 матчей за команду во всех турнирах.

После 31 тура «Реал» с 78 очками лидирует в испанской ла лиге, опережая «Барселону», занимающую второе место, на 8 очков.