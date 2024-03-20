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20 марта, 00:12

Защитник «Реала» Карвахаль поддержал хавбека «Барселоны» Педри

Евгений Козинов
Корреспондент
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Дани Карвахаль.
Фото Reuters

Защитник «Реала» Дани Карвахаль поддержал травмированного полузащитника «Барселоны» Педри. Они вместе играют за сборную Испании.

«Я хочу послать Педри крепкие объятия. Надеюсь, что он сможет сыграть на Евро-2024. Он очень молод, у него впереди еще длинная карьера, я уверен, что он выберется из этой ситуации», — приводит El Partidazo de COPE слова Карвахаля.

В начале марта у 21-летнего игрока произошел рецидив травмы мышц правого бедра. Хавбек сталкивался с аналогичной проблемой уже дважды за текущий сезон.

Даниэль Карвахаль
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
Педри (Барселона)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 30 23 6 1 66-20 75
2
 Барселона 30 20 7 3 61-34 67
3
 Жирона 30 20 5 5 62-36 65
4
 Атлетик 30 16 8 6 50-28 56
5
 Атлетико 29 17 4 8 54-34 55
6
 Р. Сосьедад 30 13 10 7 43-31 49
7
 Бетис 30 10 12 8 36-36 42
8
 Валенсия 29 11 8 10 32-32 41
9
 Осасуна 30 11 6 13 36-43 39
10
 Вильярреал 29 10 8 11 47-51 38
11
 Хетафе 30 9 11 10 37-43 38
12
 Лас-Пальмас 30 10 7 13 29-33 37
13
 Алавес 30 8 8 14 26-36 32
14
 Мальорка 30 6 13 11 25-35 31
15
 Севилья 30 7 10 13 37-44 31
16
 Р. Вальекано 30 6 12 12 25-38 30
17
 Сельта 30 6 10 14 32-44 28
18
 Кадис 30 4 13 13 21-40 25
19
 Гранада 29 2 8 19 30-59 14
20
 Альмерия 30 1 10 19 28-60 13
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Кадис – Гранада
 1 : 0
30.03 16:00
Хетафе – Севилья
 0 : 1
30.03 18:15
Альмерия – Осасуна
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30.03 20:30
Валенсия – Мальорка
 0 : 0
30.03 23:00
Барселона – Лас-Пальмас
 1 : 0
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Сельта – Р. Вальекано
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Жирона – Бетис
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Осасуна

 16
П
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Алекс Баэна

Вильярреал

 9
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Нико Уильямс

Атлетик

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
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Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 22 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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