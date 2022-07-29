Защитник «Барселоны» близок к переходу в «Сельту»
«Барселона» договорилась об условиях перехода защитника Оскара Мингесы в «Сельту», сообщает Sport.es.
В соглашении будет предусмотрен пункт, обеспечивающий «Барселоне» первоочередное право обратного выкупа 23-летнего игрока. Испанец подпишет с «Сельтой» контракт, рассчитанный до лета 2026 года.
В сезоне-2021/22 Мингеса сделал 2 результативных передачи в 27 матчах за «Барселону». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.
Отметим, что Оскар Мингеса находится в системе «Барселоны» на протяжении всей карьеры.
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3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
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4
|Севилья
|0
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|0
|0-0
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5
|Бетис
|0
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6
|Р. Сосьедад
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9
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10
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11
|Сельта
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|0
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12
|Р. Вальекано
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
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20
|Жирона
|0
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
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