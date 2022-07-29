Защитник «Барселоны» близок к переходу в «Сельту»

«Барселона» договорилась об условиях перехода защитника Оскара Мингесы в «Сельту», сообщает Sport.es.

В соглашении будет предусмотрен пункт, обеспечивающий «Барселоне» первоочередное право обратного выкупа 23-летнего игрока. Испанец подпишет с «Сельтой» контракт, рассчитанный до лета 2026 года.

В сезоне-2021/22 Мингеса сделал 2 результативных передачи в 27 матчах за «Барселону». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

Отметим, что Оскар Мингеса находится в системе «Барселоны» на протяжении всей карьеры.