«Зальцбург» отказался продавать Адейеми в «Барселону» за 15 миллионов евро

«Барселона» хочет приобрести 17-летнего нападающего «Зальцбурга» Карима Адейеми. Каталонский клуб предложил за игрока 15 миллионов евро, но получил отказ, сообщает Transfermarkt.

Главным конкурентом «Барсы» в борьбе за 17-летнего немца называется «Боруссия» из Дортмунда. На игрока также претендуют «Ливерпуль» и «Арсенал».

Адейеми выступает за «Лиферинг» на правах аренды. В текущем сезоне форвард забил 7 мячей и сделал 4 голевые передачи в 9 играх второго дивизиона чемпионата Австрии.

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