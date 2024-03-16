Захарян забил первый гол за «Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» увеличил преимущество в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Кадиса». На 68-й минуте счет стал 2:0.

Российский полузащитник Арсен Захарян вышел на замену на 65-й минуте встречи, а спустя три минуты забил гол. Для него это первый мяч за испанскую команду. Сегодняшний матч — 31-й для Захаряна за «Реал Сосьедад».

20-летний россиянин прошлым летом перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». Он подписал контракт, рассчитанный до 2029 года.