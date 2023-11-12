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Сегодня, 14:29

Вратарь «Райо Вальекано» Димитриевский интересен «Севилье» и «Вильярреалу»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Голкипер «Райо Вальекано» Столе Димитриевский находится в списке интересов «Севильи» и «Вильярреала», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, оба клуба хотят подписать его в качестве свободного агента. Нынешнее соглашение 29-летнего игрока с «Райо Вальекано» истекает летом 2024 года.

Димитриевский в текущем сезоне провел 13 матчей в ла лиге, пропустил 17 голов и 6 встреч провел на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

ФК Вильярреал
ФК Райо Вальекано
ФК Севилья
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 13 11 1 1 31-16 34
2
 Реал 13 10 2 1 28-9 32
3
 Барселона 12 8 3 1 24-12 27
4
 Атлетико 11 8 1 2 26-11 25
5
 Атлетик 13 7 3 3 25-17 24
6
 Р. Сосьедад 13 6 4 3 23-16 22
7
 Бетис 12 5 5 2 16-15 20
8
 Валенсия 13 5 3 5 16-18 18
9
 Р. Вальекано 13 4 6 3 15-17 18
10
 Лас-Пальмас 13 5 3 5 11-12 18
11
 Хетафе 13 3 7 3 15-17 16
12
 Осасуна 13 4 2 7 15-21 14
13
 Вильярреал 12 3 3 6 17-21 12
14
 Алавес 12 3 3 6 10-16 12
15
 Севилья 11 2 5 4 17-16 11
16
 Кадис 12 2 4 6 10-17 10
17
 Мальорка 12 1 6 5 12-18 9
18
 Сельта 13 1 4 8 14-24 7
19
 Гранада 13 1 4 8 18-30 7
20
 Альмерия 13 0 3 10 15-35 3
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10.11 23:00
Атлетик – Сельта
 4 : 3
11.11 16:00
Р. Вальекано – Жирона
 1 : 2
11.11 18:15
Альмерия – Р. Сосьедад
 1 : 3
11.11 20:30
Гранада – Хетафе
 1 : 1
11.11 20:30
Осасуна – Лас-Пальмас
 1 : 1
11.11 23:00
Реал – Валенсия
 5 : 1
12.11 18:15
Барселона – Алавес
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Севилья – Бетис
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Атлетико – Вильярреал
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Вильярреал

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Вильярреал

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