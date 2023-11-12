Вратарь «Райо Вальекано» Димитриевский интересен «Севилье» и «Вильярреалу»

Голкипер «Райо Вальекано» Столе Димитриевский находится в списке интересов «Севильи» и «Вильярреала», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, оба клуба хотят подписать его в качестве свободного агента. Нынешнее соглашение 29-летнего игрока с «Райо Вальекано» истекает летом 2024 года.

Димитриевский в текущем сезоне провел 13 матчей в ла лиге, пропустил 17 голов и 6 встреч провел на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.