Впервые за 20 сезонов «Барселона» и «Реал» проиграли «всухую» в одном туре

«Барселона» и «Реал» проиграли и не забили в одном и том же туре впервые за 20 сезонов. Ранее «Барса» уступила «Хетафе» (0:1), а «королевский» клуб с аналогичным счетом проиграл «Кадису».

В последний раз подобное произошло в сезоне-2000/01. Тогда «Барселона» уступила «Расингу» (0:4), а «Реал» потерпел поражение в матче с «Атлетиком» (0:1).

Мадридский клуб с десятью очками остался на первом месте. У «Барселоны» семь очков и девятая позиция.