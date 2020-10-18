Впервые за 20 сезонов «Барселона» и «Реал» проиграли «всухую» в одном туре
«Барселона» и «Реал» проиграли и не забили в одном и том же туре впервые за 20 сезонов. Ранее «Барса» уступила «Хетафе» (0:1), а «королевский» клуб с аналогичным счетом проиграл «Кадису».
В последний раз подобное произошло в сезоне-2000/01. Тогда «Барселона» уступила «Расингу» (0:4), а «Реал» потерпел поражение в матче с «Атлетиком» (0:1).
Мадридский клуб с десятью очками остался на первом месте. У «Барселоны» семь очков и девятая позиция.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.