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«Вильярреал» уволил главного тренера, его место может занять Эмери

22:35
Хави Кальеха с игроками «Вильярреала». Фото ФК «Вильярреал»
Хави Кальеха с игроками «Вильярреала». Фото ФК «Вильярреал»
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«Вильярреал» на официальном сайте объявил об отставке Хави Кальехи. 42-летний специалист возглавлял «Вильярреал» с сезона-2017/18. 10 декабря 2018 года он уже уходил в отставку, но вернулся спустя полтора месяца — 29 января 2019 года.

Под руководством Кальехи «Вильярреал» одержал 57 побед, сыграл 30 ничьих и потерпел 44 поражения.

В сезоне-2019/20 команда заняла пятое место и обеспечила себе участие в Лиге Европы.

По информации испанской прессы, место Кальехи займет бывший главный тренер «Спартака» Унаи Эмери. 48-летний специалист был уволен из лондонского «Арсенала» в ноябре прошлого года.

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