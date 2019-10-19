«Вильярреал» попросили быть осторожным во время поездки в Каталонию

Руководство ла лиги попросило «Вильярреал» принять дополнительные меры безопасности во время поездки в Каталонию на матч чемпионата Испании с «Эспаньолом». В Барселоне продолжаются уличные протесты, вызванные обострением политической обстановки. Как сообщает Marca, «Вильярреалу» рекомендовали добираться до Барселоны, не сообщая предварительно ни маршрута, ни времени отправления.

— Об этой ситуации много говорят, что вполне нормально, — сказал главный тренер «Вильярреала» Хавьер Кальеха. — Все потрясены тем, что в наши дни такое происходит. Но наша задача — отвлечься от этой ситуации. Нужно забыть о политической теме и сосредоточиться на игре.