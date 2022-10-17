Дубль Груневелда принес «Вильярреалу» победу над «Осасуной»

«Вильярреал» обыграл «Осасуну» в матче 9-го тура чемпионата Испании — 2:0. Встреча проходила на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии.

Двумя забитыми голами отметился форвард «желтой субмарины» Арно Груневелд.

После девяти туров «Вильярреал» набрал 15 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице ла лиги. «Осасуна» располагается на 9-м месте с 13 очками.

В следующем туре «Вильярреал» сыграет против «Барселоны» 20 октября. «Осасуна» в этот же день встретится с «Эспаньолом».