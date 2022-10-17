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17 октября, 23:55

Дубль Груневелда принес «Вильярреалу» победу над «Осасуной»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в

«Вильярреал» обыграл «Осасуну» в матче 9-го тура чемпионата Испании — 2:0. Встреча проходила на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии.

Двумя забитыми голами отметился форвард «желтой субмарины» Арно Груневелд.

После девяти туров «Вильярреал» набрал 15 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице ла лиги. «Осасуна» располагается на 9-м месте с 13 очками.

В следующем туре «Вильярреал» сыграет против «Барселоны» 20 октября. «Осасуна» в этот же день встретится с «Эспаньолом».

Испания. Лига 1. 9-й тур
17 окт, 22:00. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Вильярреал
2:0
Осасуна

Футбол
ФК Вильярреал
ФК Осасуна
0
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И В Н П +/- О
1
 Реал 9 8 1 0 22-8 25
2
 Барселона 9 7 1 1 21-4 22
3
 Атлетико 9 6 1 2 15-7 19
4
 Р. Сосьедад 9 6 1 2 15-12 19
5
 Бетис 9 6 1 2 13-6 19
6
 Атлетик 9 5 2 2 17-6 17
7
 Вильярреал 9 4 3 2 12-3 15
8
 Валенсия 9 4 2 3 16-10 14
9
 Осасуна 9 4 1 4 9-10 13
10
 Р. Вальекано 9 3 2 4 10-12 11
11
 Сельта 9 3 1 5 10-16 10
12
 Севилья 9 2 3 4 9-14 9
13
 Мальорка 9 2 3 4 7-10 9
14
 Эспаньол 9 2 3 4 12-16 9
15
 Жирона 9 2 2 5 12-15 8
16
 Вальядолид 9 2 2 5 6-14 8
17
 Хетафе 9 2 2 5 8-16 8
18
 Альмерия 9 2 1 6 8-15 7
19
 Кадис 9 1 3 5 4-17 6
20
 Эльче 9 0 3 6 6-21 3
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.10 20:00
Севилья – Валенсия
 - : -
18.10 21:00
Хетафе – Атлетик
 - : -
18.10 22:00
Атлетико – Р. Вальекано
 - : -
19.10 20:00
Кадис – Бетис
 - : -
19.10 20:00
Вальядолид – Сельта
 - : -
19.10 21:00
Р. Сосьедад – Мальорка
 - : -
19.10 22:00
Эльче – Реал
 - : -
20.10 20:00
Альмерия – Жирона
 - : -
20.10 21:00
Осасуна – Эспаньол
 - : -
20.10 22:00
Барселона – Вильярреал
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 9
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 7
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 7
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 4
Алекс Бальде

Алекс Бальде

Барселона

 3
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 7 2 2
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 8 1 4
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 7 1 3
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