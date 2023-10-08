«Лас-Пальмас» обыграл «Вильярреал» в матче ла лиги

«Вильярреал» дома проиграл «Лас-Пальмасу» в матче 9-го тура чемпионата Испании — 1:2. Встреча прошла на «Эстадио де ла Серамика».

Голы за гостей забили Сауль Коко на 45+2-й минуте и Марк Кардона, который на 51-й минуте реализовал пенальти. У хозяев на 90+2-й минуте отличился Херард Морено.

«Лас-Пальмас» набрал 11 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице ла лиги. «Вильярреал» находится на 16-й строчке (8 очков).