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Вице-президент «Барселоны» о Месси: «Надеемся, что увидим его у нас в следующем сезоне»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте выразил надежду на то, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вернется в каталонский клуб.

«Я хочу, чтобы Месси вернулся. Как болельщик «Барселоны», я благодарен ему за все, что он дал клубу, потому что он — воспитанник академии, и у него всегда было должное отношение к команде. Красивые истории должны хорошо заканчиваться. Мы все будем счастливы, если Месси вернется. Конечно, все зависит от его решения, но мы будем счастливы, если увидим его у нас в следующем сезоне», — приводит Mundo Deportivo слова Юсте.

Месси — воспитанник «Барселоны», он перешел в академию клуба в 2000 году, а в 2004 году дебютировал за основную команду. Вместе с сине-гранатовыми аргентинец завоевал 35 титулов.

Летом 2021 года Месси покинул «Барселону» на правах свободного агента и перешел в «ПСЖ». Контракт 35-летнего аргентинца с парижским клубом действует до конца июня 2023 года.

Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 35 27 4 4 65-15 85
2
 Реал 34 22 5 7 70-32 71
3
 Атлетико 34 21 6 7 60-27 69
4
 Р. Сосьедад 35 19 8 8 47-32 65
5
 Вильярреал 35 18 6 11 54-36 60
6
 Бетис 34 16 7 11 43-38 55
7
 Атлетик 35 14 8 13 46-39 50
8
 Жирона 35 13 9 13 55-50 48
9
 Осасуна 34 13 8 13 32-36 47
10
 Севилья 34 13 8 13 44-49 47
11
 Р. Вальекано 34 12 10 12 41-45 46
12
 Мальорка 35 12 8 15 33-40 44
13
 Альмерия 35 11 6 18 46-61 39
14
 Сельта 35 10 9 16 40-50 39
15
 Кадис 35 9 11 15 28-50 38
16
 Валенсия 34 10 7 17 38-41 37
17
 Вальядолид 35 10 5 20 30-62 35
18
 Хетафе 35 8 11 16 31-44 35
19
 Эспаньол 34 7 10 17 42-60 31
20
 Эльче 35 4 8 23 27-65 20
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Кадис – Вальядолид
 2 : 0
20.05 15:00
Жирона – Вильярреал
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20.05 17:15
Атлетик – Сельта
 2 : 1
20.05 19:30
Альмерия – Мальорка
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20.05 19:30
Хетафе – Эльче
 1 : 1
20.05 22:00
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Атлетико – Осасуна
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Роберт Левандовски

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Карим Бензема

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Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

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П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 24 3 3
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 20 3 2
Флориан Лежен

Флориан Лежен

Райо Вальекано

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