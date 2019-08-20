Вдова Рейеса: «Не знаю, каким нужно быть человеком, чтобы так наживаться на нашем горе»

Вдова погибшего экс-форварда «Реала» Хосе Антонио Рейеса Ноэлия предупредила болельщиков о мошенниках, наживающихся на гибели ее мужа. В инстаграме был создан аккаунт, с которого злоумышленники просили деньги якобы от имени самой Ноэлии.

«Я не знаю, каким нужно быть человеком, чтобы так наживаться на нашем горе», — приводит слова Ноэлии издание «AS». «Мало кто знает, насколько тяжело мы переживаем утрату папы, но мы никогда не просили и не будем просить помощи подобным способом. Благодаря Богу и всесторонней помощи у нас есть средства к существованию.

Я искренне благодарю всех, кто помогает нам в это тяжелое время, в том числе пресекая действия мошенников. Я прошу максимально распространить это сообщение, чтобы остановить бандитов. Спасибо".

Администраторы Instagram оперативно отреагировали на сообщение Ноэлии. Аккаунт Noelia_I_reyes, с которого мошенники совершали сбор денег, уже удален. 1 июня 2019 года Хосе Антонио Рейес попал в автокатастрофу в Утрете. Футболист «Эстремадуры» скончался на месте.