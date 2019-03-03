Вальверде после победы над "Реалом" назвал Месси инопланетянином

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после матча 26-го тура чемпионата Испании против "Реала" (1:0) отметил, что команде нельзя задумываться об отрыве в турнирной таблице, который теперь составляет 12 очков. Также он похвалил за игру нападающего Лионеля Месси.

- У нас уже два года подряд большой отрвы в чемпионате. Потом это оценят, когда пройдет время, - приводит Mundo Deportivo слова Вальверде. - Но у нас еще долгий путь. Если списать "Реал" со счетов, то можно растерять преимущество. А есть еще и "Атлетико".

Месси? Он сказал, что с ним все в порядке. Он очень старался. Месси - инопланетянин. Каждый раз, когда он с мячом, что-то происходит.