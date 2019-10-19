Вальверде остался доволен игрой «Барселоны» в матче с «Эйбаром»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после разгромной победы над «Эйбаром» (3:0) в матче 9-го тура чемпионата Испании похвалил игроков каталонской команды за проявленный характер.

«Барселона» с 19 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эйбар» — 14-я строчка и 9 баллов.

— Мы знаем, каково играть здесь в «Ипруре» (домашний стадион «Эйбара» — Прим. «СЭ»), — приводит слова Вальверде Football Espana. — Любой команде ла лиги здесь будет тяжело. Перед матчем я беседовал с игроками и сказал им, что они должны быть готовы ко всему.

Каждый понимал, что будет трудно, нужно много работать, чтобы победить. Мы хорошо отреагировали на это. Я уже говорил, что такие игры необходимо выигрывать, если команда претендует на самые высокие места в чемпионате Испании.

Игроки «Барселоны» показали свой характер в этой игре. Я очень доволен их действиями.

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