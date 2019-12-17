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Вальверде оценил расклад сил команд перед класико с «Реалом»

19:56
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде на пресс-конференции перед матчем 10-го тура чемпионата Испании против «Реала» поделился ожиданиями от встречи.

«Это будет первое класико для некоторых игроков, — приводит слова Вальверде пресс-служба каталонцев. — Это всегда особенный матч, и даже больше, если вы сможете пережить его от первого лица. В такой игре обе команды равны. Будет еще много матчей, но мы хотим победить в предстоящей встрече. Но не нужно забывать, что «Реал» здесь обычно играет хорошо, мадридцы с особой интесивностью противостоит нам на «Камп Ноу».

Класико «Реал» — «Барселона» пройдет 18 декабря.

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Барселона — Реал

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/spain/

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