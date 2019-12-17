Вальверде оценил расклад сил команд перед класико с «Реалом»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде на пресс-конференции перед матчем 10-го тура чемпионата Испании против «Реала» поделился ожиданиями от встречи.

«Это будет первое класико для некоторых игроков, — приводит слова Вальверде пресс-служба каталонцев. — Это всегда особенный матч, и даже больше, если вы сможете пережить его от первого лица. В такой игре обе команды равны. Будет еще много матчей, но мы хотим победить в предстоящей встрече. Но не нужно забывать, что «Реал» здесь обычно играет хорошо, мадридцы с особой интесивностью противостоит нам на «Камп Ноу».

Класико «Реал» — «Барселона» пройдет 18 декабря.

? Valverde: «En un partido as? todo se iguala, no hay distancias. A?n quedan muchos partidos, pero a los dos nos gustar?a ir por delante tras #ElCl?sico» ?? #For?aBar?a pic.twitter.com/d4ISiAAowV — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 17, 2019

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