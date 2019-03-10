"Валенсия" в меньшинстве обыграла "Жирону", Черышев вышел на замену

"Валенсия" вырвала победу у "Жироны" в матче 27-го тура чемпионата Испании (3:2). Победный гол на 90-й минуте встречи забил нападающий Ферран Торрес. Российский нападающий "летучих мышей" Денис Черышев появился на поле на 58-й минуте встречи.

"Валенсия" набрала 39 очков и поднялась на 6-е место в турнирной таблице". "Жирона" с 31 баллом располагается на 14-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

27-й тур

"Жирона" - "Валенсия" - 2:3 (1:1)

Голы: Гонсалу Гедеш, 14 (0:1). Хонас Ромалью, 22 (1:1). Парехо, 53 (1:2). Стуани, 83 - с пенальти (2:2). Торрес, 90 (2:3).

"Жирона": Буну, Рауль Гарсия (Робертс, 79), Хонас Ромалью (Порро, 71), Эспиноса, Алькала, Борха, Порту, Алейкс Гарсия (Думбья, 71), Пере Понс, Гранель, Стуани.

"Валенсия": Нету, Ронкалья, Пиччини, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Кондогбья, Гамейро (Черышев, 58), Родриго (Васс, 68), Гонсалу Гедеш (Диакаби, 74), Торрес.

Предупреждения: Хосе Гайя, 20. Ронкалья, 62. Диакаби, 82. Алькала, 88.

Удаление: Ронкалья, 72.

Судья: дель Серро Гранде.

10 марта. Жирона. Стадион "Montilivi".

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