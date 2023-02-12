«Валенсия» уступила «Атлетику» и продлила серию без побед до семи матчей

«Валенсия» в матче 21-го тура чемпионата Испании уступила «Атлетику» со счетом 1:2.

На гол Самуэль Кастильехо гости ответили точными ударами Нико Уильямса и Охиана Санчета.

«Валенсия» продлила серию без побед до семи матчей в ла лиге и с 20 очками расположилась на 18-м месте в турнирной таблицы. «Атлетик» с 32 очками — на шестой строчке.