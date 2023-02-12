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«Валенсия» уступила «Атлетику» и продлила серию без побед до семи матчей

Сергей Разин
корреспондент
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11 февраля. «Валенсия» — «Атлетик» (1:2).
Фото AFP

«Валенсия» в матче 21-го тура чемпионата Испании уступила «Атлетику» со счетом 1:2.

На гол Самуэль Кастильехо гости ответили точными ударами Нико Уильямса и Охиана Санчета.

«Валенсия» продлила серию без побед до семи матчей в ла лиге и с 20 очками расположилась на 18-м месте в турнирной таблицы. «Атлетик» с 32 очками — на шестой строчке.

Испания. Лига 1. 21-й тур
11 февр, 23:00. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
1:2
Атлетик

ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Валенсия
1
0
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 Реал 20 14 3 3 40-17 45
3
 Р. Сосьедад 20 12 3 5 28-19 39
4
 Атлетико 20 10 5 5 29-17 35
5
 Бетис 21 10 4 7 27-22 34
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 Атлетик 21 9 5 7 31-22 32
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 Вильярреал 20 9 4 7 22-17 31
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 Вальядолид 20 7 2 11 15-28 23
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 Сельта 20 6 5 9 22-32 23
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 Альмерия 21 6 4 11 25-34 22
16
 Кадис 21 5 7 9 17-33 22
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10.02 23:00
Кадис – Жирона
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11.02 18:15
Альмерия – Бетис
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11.02 20:30
Севилья – Мальорка
 2 : 0
11.02 23:00
Валенсия – Атлетик
 1 : 2
12.02 16:00
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
12.02 18:15
Сельта – Атлетико
 - : -
12.02 20:30
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