В Испании сообщили, что Эден Азар пропустит остаток сезона

Полузащитник «Реала» Эден Азар пропустит остаток сезона-2021/22, информирует журналист El Chiringuito TV Хосе Луис Санчес.

На прошлой неделе стало известно, что 31-летнему хавбеку предстоит операция по удалению пластины для остеосинтеза правой малоберцовой кости. Сообщалось, что игрок пропустит около пяти недель.

В этом сезоне Азар провел 22 матча за «Реал», забил один гол и отдал две результативные передачи.