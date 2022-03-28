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Сегодня, 15:10

В Испании сообщили, что Эден Азар пропустит остаток сезона

Chiringuito: Эден Азар пропустит остаток сезона
Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Эден Азар пропустит остаток сезона-2021/22, информирует журналист El Chiringuito TV Хосе Луис Санчес.

На прошлой неделе стало известно, что 31-летнему хавбеку предстоит операция по удалению пластины для остеосинтеза правой малоберцовой кости. Сообщалось, что игрок пропустит около пяти недель.

В этом сезоне Азар провел 22 матча за «Реал», забил один гол и отдал две результативные передачи.

Источник: https://twitter.com/elchiringuitotv/status/1508405098636062726
Эден Азар
Футбол
ФК Реал
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 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
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 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
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 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
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 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
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 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
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 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
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 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
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 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
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18.01 22:00
Бетис – Алавес
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18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
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19.01 23:30
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 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
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