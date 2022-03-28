«Атлетико» готов воспользоваться пунктом о покупке Гризманна за 40 миллионов евро

«Атлетико» готов выполнить условие о покупке нападающего Антуана Гризманна.

Как сообщает El Desmarque, мадридский клуб намерен выкупить игрока за 40 миллионов евро в рамках арендного соглашения с «Барселоной», которое заканчивается 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Гризманн сыграл 28 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал пять голевых передач.