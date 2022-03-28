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Сегодня, 13:52

«Атлетико» готов воспользоваться пунктом о покупке Гризманна за 40 миллионов евро

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Атлетико» готов выполнить условие о покупке нападающего Антуана Гризманна.

Как сообщает El Desmarque, мадридский клуб намерен выкупить игрока за 40 миллионов евро в рамках арендного соглашения с «Барселоной», которое заканчивается 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Гризманн сыграл 28 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал пять голевых передач.

Источник: https://eldesmarque.com/madrid/atletico-de-madrid/noticias-2/241290-simeone-ya-lo-sabe-el-atletico-de-madrid-cerca-de-cerrar-su-fichaje-por-40-millones-de-euros
Антуан Гризманн
Футбол
ФК Атлетико
ФК Барселона
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