Тренер «Реала Сосьедад» — о дебютном голе Захаряна: «Он заслужил это»

Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль прокомментировал дебютный гол полузащитника Арсена Захаряна в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Кадиса» (2:0).

«Это положительный момент. И я очень рад за Захаряна. Он заслужил это. Он молод, усердно работает, хочет учиться и обладает всеми необходимыми качествами. У него были проблемы с адаптацией, и важно, чтобы он как можно скорее выучил испанский, но это точно пойдет ему на пользу. Со временем, учась у тех, кто его окружает, он станет лучше», — приводит слова Альгуасиля Mundo Deportivo.

Захарян прошлым летом перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо», подписав контракт до 2029 года. С тех пор он сыграл в 31 матче, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.