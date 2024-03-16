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16 марта, 07:50

Тренер «Реала Сосьедад» — о дебютном голе Захаряна: «Он заслужил это»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль прокомментировал дебютный гол полузащитника Арсена Захаряна в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Кадиса» (2:0).

«Это положительный момент. И я очень рад за Захаряна. Он заслужил это. Он молод, усердно работает, хочет учиться и обладает всеми необходимыми качествами. У него были проблемы с адаптацией, и важно, чтобы он как можно скорее выучил испанский, но это точно пойдет ему на пользу. Со временем, учась у тех, кто его окружает, он станет лучше», — приводит слова Альгуасиля Mundo Deportivo.

15&nbsp;марта. Реал Сосьедад&nbsp;&mdash; Кадис&nbsp;&mdash; 2:0. Арсен Захарян радуется голу. Захарян впервые забил за «Реал Сосьедад»! Завершилась гигантская серия без голов

Захарян прошлым летом перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо», подписав контракт до 2029 года. С тех пор он сыграл в 31 матче, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
Иманол Альгуасиль
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Силкин — о дебютном голе Захаряна: «Ему давно нужно было отметиться»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 29 22 6 1 64-20 72
2
 Барселона 29 19 7 3 60-34 64
3
 Жирона 29 19 5 5 59-34 62
4
 Атлетик 29 16 8 5 50-26 56
5
 Атлетико 29 17 4 8 54-34 55
6
 Р. Сосьедад 29 12 10 7 42-31 46
7
 Бетис 29 10 12 7 34-33 42
8
 Валенсия 28 11 7 10 32-32 40
9
 Вильярреал 29 10 8 11 47-51 38
10
 Хетафе 29 9 11 9 37-42 38
11
 Лас-Пальмас 29 10 7 12 29-32 37
12
 Осасуна 29 10 6 13 33-43 36
13
 Алавес 29 8 8 13 26-35 32
14
 Мальорка 29 6 12 11 25-35 30
15
 Р. Вальекано 29 6 11 12 25-38 29
16
 Севилья 29 6 10 13 36-44 28
17
 Сельта 29 6 9 14 32-44 27
18
 Кадис 29 3 13 13 20-40 22
19
 Гранада 28 2 8 18 30-58 14
20
 Альмерия 29 1 10 18 28-57 13
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38 тур
29.03 23:00
Кадис – Гранада
 - : -
30.03 16:00
Хетафе – Севилья
 - : -
30.03 18:15
Альмерия – Осасуна
 - : -
30.03 20:30
Валенсия – Мальорка
 - : -
30.03 23:00
Барселона – Лас-Пальмас
 - : -
31.03 15:00
Сельта – Р. Вальекано
 - : -
31.03 17:15
Жирона – Бетис
 - : -
31.03 19:30
Алавес – Р. Сосьедад
 - : -
31.03 22:00
Реал – Атлетик
 - : -
1.04 22:00
Вильярреал – Атлетико
 - : -
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Хетафе

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Вильярреал

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Атлетик

 8
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Барселона

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Чими Авила

Осасуна, Бетис

 22 2 4
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Реал

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