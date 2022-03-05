Хави отреагировал на слухи о встрече с Холанном в Мюнхене

Тренер «Барселоны» Хави отреагировал на слухи о встрече с форвардом «Боруссии» Холанном в Мюнхене

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на слухи о том, что он встретился с нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлином Холанном в Мюнхене.

«Я не могу поделиться с вами деталями. Мы работаем над настоящим и будущим клуба.



Когда можно будет что-то анонсировать, мы это сделаем, как в случае с Пабло Торре из «Расинга», который является прекрасным усилением для нас», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Хави.

3 марта сообщалось, что Хави встречался с Холанном вместе с одним из руководителей «Барселоны» Йорди Кройффом. Каталонский клуб заинтересован в подписании 21-летнего норвежца, чья стоимость оценивается порталом Transfermarkt.com в 150 миллионов евро.