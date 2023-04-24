Тотти: «Реал» — второй клуб, который я всегда поддерживаю»

Нападающий «Ромы» Франческо Тотти рассказал, какую команду поддерживает, кроме римского клуба.

«Реал» — второй клуб, который я всегда поддерживаю. Это невероятные эмоции, когда тебе аплодируют на такой арене, как «Сантьяго Бернабеу», — цитирует Тотти El Partidazo de COPE.

Экс-футболист выступал за «Рому» с 1992 по 2007 год. «Реал» занимает второе место турнирной таблице ла лиги. В Лиге чемпионов он вышел в полуфинал, где встретится с «Манчестер Сити».