30-й тур чемпионата Испании впервые за семь лет обошелся без пенальти и красных карточек

В 30-м туре чемпионата Испании впервые за семь лет не было назначено ни одного пенальти и не показано ни одной красной карточки.

Этот случай стал первым в ла лиге с 33-го тура сезона-2015/16.

В 24-м туре чемпионата России был установлен обратный рекорд. В шести играх было назначено 9 пенальти. Это новый рекорд РПЛ. Прежний был установлен в 2005 году.