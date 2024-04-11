Анри: «С каждым днем Хави становится сильнее как тренер»

Бывший нападающий «Барселоны» Тьерри Анри оценил работу главного тренера сине-гранатовых Хави.

«Я не знаю, что будет с Хави. Но изо дня в день он становится все сильнее как тренер», — приводит слова Анри CBS Sports.

В январе 44-летний испанец объявил, что покинет «Барселону» в конце сезона. Хави возглавляет каталонцев с ноября 2021 года.

После 30 матчей «Барселона» с 67 очками занимает второе место в турнирной таблице испанской ла лиги, отставая от «Реала» на 8 очков.