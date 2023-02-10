Тчуамени рассказал о своих мыслях при переходе в «Реал»

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени рассказал, что в мадридском клубе чувствуется давление. Француз перешел на «Сантьяго Бернабеу» перед началом сезона из «Монако» за 80 миллионов евро.

«Я знал, что в «Реале» игроки испытывают большое давление. Это лучший в мире клуб. Я обо всем подумал, когда переходил сюда», — сказал Тчуамени на пресс-конференции.

В дебютном сезоне за «Реал» футболист отметился двумя результативными передачами в чемпионате Испании.