Сын бывшего президента «Реала» вылечился от коронавируса

Пако Санс, сын бывшего президента «Реала» Лоренсо Санса, излечился от коронавируса, сообщает Football Espana.

Ранее сам Лоренсо Санс умер из-за заражения коронавирусом. Ему было 76 лет.

По данным ВОЗ, в группе риска находятся люди старше 60 лет.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 678 720 человек. Умерших — 31 700, выздоровевших — 145 609. В России на данный момент 1534 случая заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

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