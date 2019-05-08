Сусаэта покинет "Атлетик" в конце сезона. Он провел в системе клуба 22 года

Полузащитник Маркель Сусаэта принял решение покинуть "Атлетик" по окончании текущего сезона, сообщает официальный Твиттер команды. 31-летний испанец выступает за основу басков с 2007 года.
В общей сложности хавбек находится в системе клуба на протяжении 22 лет.
– У меня была мечта стать человеком одного клуба, но обстоятельства помешали. Сообщил клубу, что меня не будет здесь в следующем сезоне. Так будет лучше для всех, – приводит слова Сусаэты пресс-служба "Атлетика".
В активе Сусаэты 506 матчей за "Атлетик", забил 56 голов и отдал 87 голевых передач. Завоевал Суперкубок Испании в сезоне-2015/16.
💬🎙 Comparecencia completa de Markel Susaeta 🦁🔴⚪#EskerrikAskoSusa #AthleticClub pic.twitter.com/rTHZE4DYXF– Athletic Club (@AthleticClub) 8 мая 2019 г.
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