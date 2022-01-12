В среду, 12 января, в полуфинале Суперкубка Испании сыграют «Барселона» и «Реал». Встреча пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на Международном стадионе имени Короля Фахда.

Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

С сезона-2019/20 Суперкубок Испании проводится в формате «Финала четырех». В мини-турнире принимают участие победитель и финалист Кубка Испании, а также чемпион и второе место примеры. В прошлом сезоне «Барселона» обыграла «Атлетик» из Бильбао в финале кубка, а «Атлетико» стал чемпионом примеры. «Реал» занял второе место в национальном чемпионате.

Во втором полуфинале сыграют «Атлетико» и «Атлетик» (13 января).

Следить за матчем «Барселона» — «Реал» можно будет в онлайн-трансляции на сайте «СЭ». Видеотрансляция будет доступна по этой ссылке.