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«Барселона» — «Реал»: во сколько начало полуфинала Суперкубка Испании, где смотреть

10:45
Футболисты &quot;Барселоны&quot;. Фото Getty Images
Футболисты &amp;quot;Барселоны&amp;quot;. Фото Getty Images
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В среду, 12 января, в полуфинале Суперкубка Испании сыграют «Барселона» и «Реал». Встреча пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на Международном стадионе имени Короля Фахда.

Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

С сезона-2019/20 Суперкубок Испании проводится в формате «Финала четырех». В мини-турнире принимают участие победитель и финалист Кубка Испании, а также чемпион и второе место примеры. В прошлом сезоне «Барселона» обыграла «Атлетик» из Бильбао в финале кубка, а «Атлетико» стал чемпионом примеры. «Реал» занял второе место в национальном чемпионате.

Во втором полуфинале сыграют «Атлетико» и «Атлетик» (13 января).

Следить за матчем «Барселона» — «Реал» можно будет в онлайн-трансляции на сайте «СЭ». Видеотрансляция будет доступна по этой ссылке.

Испания. Суперкубок. 1/2 финала
12 янв, 22:00. King Fahd International Stadium (Эр-Рияд)
Барселона
Реал

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