Отец Дениса Черышева рассказал о самочувствии футболиста

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева в разговоре с «СЭ» рассказал о самочувствии сына.

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева в разговоре с «СЭ» рассказал о самочувствии сына.

«Если об этом написал клуб, значит, это правда. Симптомов никаких нет, все хорошо. Денис чувствует себя нормально», — сказал Черышев «СЭ».

Ранее Radio Esport Valencia сообщило о том, что Денис Черышев и еще четыре футболиста «Валенсии» заразились коронавирусом.