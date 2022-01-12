Аллегри мог возглавить «Реал», но решил вернуться в «Ювентус»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри весной 2021 года мог возглавить мадридский «Реал».

«Аллегри был в шаге от «Реала» в мае. Все было готово, оставалось подпись поставить, но он захотел вернуться в «Ювентус», — цитирует агента Аллегри журналист Фабрицио Романо в Twitter.

В этом сезоне после 21 матча серии А «Ювентус» набрал 38 очков и расположился на 5 месте в турнирной таблице.

Сегодня, 12 января, «Ювентус» и «Интер» сыграют в матче за Суперкубок Италии. Начало — в 23.00 (мск).