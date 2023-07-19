Суд оставил в силе приговор форварду «Сельте» Санти Мине по делу об изнасиловании
Верховный суд Андалусии подтвердил приговор нападающему «Сельты» Санти Мине по делу об изнасиловании.
В прошлом году 27-летнего испанца приговорили к 4 годам тюрьмы. Прокуратура обвинила футболиста в сексуальном насилии в отношении девушки, которое он совершил в 2017-м году.
Мина подал апелляцию, но в результате суд Андалусии сократил только сумму моральной компенсации жертве — с 50 тысяч евро до 25 тысяч.
В прошедшем сезоне форвард на правах аренды выступал за «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии. Ранее он играл за «Валенсию».
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2
|Реал
|0
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|0
|0-0
|0
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3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
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|0
|
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|0
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|
8
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9
|Мальорка
|0
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|0-0
|0
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10
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|0
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|0
|0-0
|0
|
11
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
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|
20
|Алавес
|0
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|0
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|11.08
|20:30
|
Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
|
Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
|
Атлетико – Гранада
|- : -
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