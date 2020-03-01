Суарес рассказал, при каких условиях его контракт с «Барселоной» будет продлен автоматически

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес заявил, что хочет продлить контракт с клубом. 33-летний уругваец рассказал, при каком условие его соглашение с каталонцами будет продлено автоматически.

— Хочу и дальше выступать за «Барселону», но в этом вопросе не все зависит только от меня, — цитирует Суареса AS. — Руководству клуба решать, стоит ли продлевать контракт. Однако соглашение будет автоматически пролонгировано, если я сыграю больше 60 процентов матчей в следующем сезоне.

Суарес в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 17 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал 7 голевых передач. Сейчас футболист восстанавливается после операции на колене, которую перенес в январе. Он вернется на поле уже в следующем сезоне.