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Суарес пропустит шесть недель после операции на колене

17:32
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Нападающий «Барселоны» Луис Суарес все же перенесет операцию на колене. Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, после обследования было принято решение прооперировать уругвайца, хотя в клубе надеялись, что зимней паузы хватит для восстановления колена, которое давно его беспокоит. Проблема не ушла, поэтому было принято решение провести операцию. Она будет повторением летней операции.

«Барселона» не сообщает о сроках восстановления Суареса, однако Marca утверждает, что уругваец вернется через шесть недель.

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