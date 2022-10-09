Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

9 октября, 08:06

Суарес признался, что все еще смотрит все матчи «Барселоны»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Бывший форварда «Барселоны» Луис Суарес рассказал, что не пропускает матчи каталонского клуба.

«Я продолжаю смотреть практически все матчи «Барселоны». Я фанат этой команды. Конечно, уход из «Барселоны» прошел очень болезненно, но я знаю, что этот клуб дал мне почти всё, что у меня есть. Очень горжусь своим выступлением здесь, я всегда полностью отдавал себя игре», — цитирует Суареса журналист Мигель Бласкес.

Уругваец играл в «Барселоне» 2014 по 2020 год. В составе каталонской команды форвард выиграл 12 трофеев. Из «Барселоны» в 2020 году футболист ушел в «Атлетико». На данный момент он выступает за «Насьональ».

Луис Суарес
ФК Барселона
2
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Самая массовая драка фанатов ЦСКА и «Спартака»: тысяча человек, милиция стреляла в воздух
Губерниев раскритиковал Салихову за слова о тренере ЦСКА Федотове
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карвахаль: «Было важно выиграть «Хетафе», чтобы оказать давление на «Барселону»

Хави: «Мы должны совершенствоваться и становиться более конкурентоспособными»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 9 8 1 0 22-8 25
2
 Барселона 9 7 1 1 21-4 22
3
 Атлетико 9 6 1 2 15-7 19
4
 Р. Сосьедад 9 6 1 2 15-12 19
5
 Бетис 9 6 1 2 13-6 19
6
 Атлетик 9 5 2 2 17-6 17
7
 Валенсия 9 4 2 3 16-10 14
8
 Осасуна 8 4 1 3 9-8 13
9
 Вильярреал 8 3 3 2 10-3 12
10
 Р. Вальекано 9 3 2 4 10-12 11
11
 Сельта 9 3 1 5 10-16 10
12
 Севилья 9 2 3 4 9-14 9
13
 Мальорка 9 2 3 4 7-10 9
14
 Эспаньол 9 2 3 4 12-16 9
15
 Жирона 9 2 2 5 12-15 8
16
 Вальядолид 9 2 2 5 6-14 8
17
 Хетафе 9 2 2 5 8-16 8
18
 Альмерия 9 2 1 6 8-15 7
19
 Кадис 9 1 3 5 4-17 6
20
 Эльче 9 0 3 6 6-21 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.10 22:00
Р. Вальекано – Хетафе
 0 : 0
15.10 15:00
Жирона – Кадис
 1 : 1
15.10 17:15
Валенсия – Эльче
 2 : 2
15.10 19:30
Мальорка – Севилья
 0 : 1
15.10 22:00
Атлетик – Атлетико
 0 : 1
16.10 15:00
Сельта – Р. Сосьедад
 1 : 2
16.10 17:15
Реал – Барселона
 3 : 1
16.10 19:30
Эспаньол – Вальядолид
 1 : 0
16.10 22:00
Бетис – Альмерия
 3 : 1
17.10 22:00
Вильярреал – Осасуна
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 9
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 7
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 7
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 4
Алекс Бальде

Алекс Бальде

Барселона

 3
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 7 2 2
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 7 1 4
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 7 1 3
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости