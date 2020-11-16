Нападающий «Атлетико» Луис Суарес в Twitter написал пост о бывшем партнере по «Барселоне» Хавьере Маскерано, который на выходных завершил карьеру игрока.

«Вчера ушел на пенсию лучший защитник последнего десятилетия. Для меня было большой честью делить с ним раздевалку. Хавьер, я тебя уважаю не только как великого профессионала, а и как великого человека. Сохрани навсегда те прекрасные моменты, которые подарил нам футбол», — написал Суарес.

Ayer se retir? uno de los mediocampistas mas importante de la ?ltima d?cada. Un privilegiado haber compartido vestuario contigo no solo como lo gran profesional que sos, sino como lo gran ser humano que sos. Qued?te con todos los momentos maravillosos que te di? el f?tbol. pic.twitter.com/ST4EvdGfhg — Luis Suarez (@LuisSuarez9) November 16, 2020

36-летний аргентинец известен по выступлением за «Вест Хэм», «Ливерпуль» и «Барселону». Вместе с каталонским клубом Маскерано стал пятикратным чемпионом Испании и обладателем Кубка страны, а также двукратным обладателем Лиги чемпионов и победителем клубного ЧМ.

В составе сборной Аргентины защитник стал двукратным олимпийским чемпионом и финалистом ЧМ, а также является рекордсменом по количеству матчей за национальную команду (147).