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Суарес — о Маскерано: «Вчера завершил карьеру лучший полузащитник десятилетия»

15:45
Хавьер Маскерано и Луис Суарес. Фото Twitter
Хавьер Маскерано и Луис Суарес. Фото Twitter
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Нападающий «Атлетико» Луис Суарес в Twitter написал пост о бывшем партнере по «Барселоне» Хавьере Маскерано, который на выходных завершил карьеру игрока.

«Вчера ушел на пенсию лучший защитник последнего десятилетия. Для меня было большой честью делить с ним раздевалку. Хавьер, я тебя уважаю не только как великого профессионала, а и как великого человека. Сохрани навсегда те прекрасные моменты, которые подарил нам футбол», — написал Суарес.

36-летний аргентинец известен по выступлением за «Вест Хэм», «Ливерпуль» и «Барселону». Вместе с каталонским клубом Маскерано стал пятикратным чемпионом Испании и обладателем Кубка страны, а также двукратным обладателем Лиги чемпионов и победителем клубного ЧМ.

В составе сборной Аргентины защитник стал двукратным олимпийским чемпионом и финалистом ЧМ, а также является рекордсменом по количеству матчей за национальную команду (147).

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