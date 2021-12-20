Стали известны условия нового контракта Гави с «Барселоной»
14:00
Полузащитник «Барселоны» Гави в ближайшее время продлит контракт с клубом. Новое соглашение будет рассчитано на пять лет, сообщает Marca.
Зарплата 17-летнего хавбека станет увеличиваться из года в года.
При этом пункт о сумме отступных в 50 миллионов евро будет убран. Ранее сообщалось, что «Барса» хочет установить сумму отступных в 1 миллиард, но пока неизвестно, появится ли такое условие в новом контракте.
В этом сезоне Гави провел во всех турнирах 21 матч и забил 1 гол при 3 голевых передачах.
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