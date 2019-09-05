Снуп Догг решил стать болельщиком «Реала»

Известный американский рэпер Снуп Догг сказал, что решил определиться со своей любимой командой и начать болеть за «Реал».

На видео, которое опубликовано на YouTube канале Bleacher Report, рэпер отметил, что ему приходилось надевать футболки многих команд: «Реала», «Барселоны», «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед», «Баварии», «Ювентуса» и других.

— Для меня пришла пора остепениться и быть верным одной команде, — сказал Снуп Догг. — И я выбираю «Реал» Мадрид. Вперед, «Реал»! Я выбрал их потому, что у них команда, полная звезд. Они из Испании, они хорошо играют. Почему бы нет?

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр