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Смолов играл в CS:GO 125 часов за последние две недели. В среднем — почти 9 часов в день

14:58
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Форвард «Сельты» Федор Смолов за последние две недели отыграл в CS:GO 125 часов за последние две недели. Такая информация указана в его профиле в Steam.

В среднем за день футболист играл в шутер почти 9 часов в день. При этом он не играл в другие игры. Сезон в Испании прерван из-за коронавируса.

В текущем сезоне 30-летний Федор Смолов провел шесть матчей за «Сельту» и забил один мяч.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/Nozeratti/status/1250380013343584257

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