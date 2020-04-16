Форвард «Сельты» Федор Смолов за последние две недели отыграл в CS:GO 125 часов за последние две недели. Такая информация указана в его профиле в Steam.

В среднем за день футболист играл в шутер почти 9 часов в день. При этом он не играл в другие игры. Сезон в Испании прерван из-за коронавируса.

В текущем сезоне 30-летний Федор Смолов провел шесть матчей за «Сельту» и забил один мяч.