Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев может остаться в клубе на постоянной основе.

Руководство испанского клуба провело переговоры с агентом игрока Хинесом Карвахалем. По информации Super Deporte, "Валенсия" заинтересована в продолжении сотрудничества с 28-летним хавбеком сборной России, права на которого принадлежат "Вильярреалу".

В текущем сезоне Денис Черышев провел за "Валенсию" 41 матч, забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач. В апреле полузащитник получил повреждение связочной капсулы в колене, из-за которого вынужден пропустить остаток сезона.

Также сообщается, что "летучие мыши" обсудили с агентом переход полузащитника "Севильи" Пабло Сарабии. В контракте 26-летнего игрока прописаны отступные в размере 18 миллионов евро.

В сезоне 2018/19 Сарабия провел за "Севилью" 50 матчей, забил 22 гола и отдал 17 результативных передач.