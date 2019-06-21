СМИ: Родри согласился на переход в "Манчестер Сити"

Полузащитник "Атлетико" Родри в ближайшее время станет игроком "Манчестер Сити"​.

По информации Kicker, 22-летний футболист выразил желание поработать с главным тренером "горожан" Хосепом Гвардьолой. У Родри также было контрактное предложение от "Баварии".

Ранее сообщалось, что "Сити" уведомил "матрасников" о намерении выплатить сумму отступных за испанца в размере 70 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Родри провел 47 матчей за "Атлетико" ​во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу.