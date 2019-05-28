СМИ: Роберто Мартинес - основной претендент на пост главного тренера "Барселоны"

Новым главным тренером "Барселоны" может стать Роберто Мартинес, работающий со сборной Бельгии. Об этом сообщает Football Espana, ссылаясь на каталонскую радиостанцию RAC1.

Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер "Барсы" Эрнесто Вальверде может покинуть клуб. Он привел команду ко второму подряд чемпионскому титулу в Испании, но каталонский клуб в полуфинале Лиги чемпионов уступил "Ливерпулю" (3:0, 0:4), а в финале Кубка Испании проиграл "Валенсии" (1:2).

45-летний Роберто Мартинес вместе со сборной Бельгии занял третье место на чемпионате мира. Ранее он привел "Уиган" к победе в Кубке Англии. Сборная Бельгии - соперник сборной России по отборочному турниру Евро-2020

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