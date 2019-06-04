СМИ: Флорентино Перес будет воспитывать сына Хосе Антонио Рейеса

Президент "Реала" Флорентино Перес рассказал о том, что будет воспитывать 11-летнего сына бывшего футболиста мадридцев и "Севильи" Хосе Антонио Рейеса до его совершеннолетия, сообщает Marca. Футболист погиб в автокатастрофе 1 июня в возрасте 35 лет.

Вчера, 2 июня, на стадион "Севильи" "Рамон Санчес Писхуан" было доставлено тело экс-полузащитника красно-белых Рейеса. Спортсмен выступал за "Реал" с 2006 по 2007 год.

Рейес пять раз выигрывал Лигу Европы с "Севильей" и "Атлетико"(2009/10, 11/12, 13/14, 14/15, 15/16). В составе "Арсенала" он победил в чемпионате Англии (2004), завоевал Кубок (2005) и Суперкубок Англии (2005), вместе с "Реалом" стал чемпионом Испании (2006/07), с "Атлетико" (2010/11) – обладателем Суперкубка УЕФА.