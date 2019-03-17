СМИ: "Барселона" вновь интересуется Гризманном

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн может покинуть команду по окончании текущего сезона. В его услугах вновь заинтересована "Барселона", сообщает L'Equipe.

По информации издания, каталонцы уже контактировал с представителями Гризманна по поводу возможного трансфера. 27-летний форвард задумался о смене клуба после вылета "Атлетико" из розыгрыша Лиги чемпионов.

Напомним, в 2018 году "Барселона" уже пыталась приобрести Гризманна, однако игрок принял решение остаться в Мадриде.

Контракт французского футболиста с "матрасниками" рассчитан до 2023 года, при этом до июня 2019-го действует опция выкупа за 120 миллионов евро.

В текущем сезоне Антуан Гризманн провел за "Атлетико" 39 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 8 результативных передач.