СМИ: "Атлетико" готов побить свой трансферный рекорд ради перехода Феликса

Полузащитник "Бенфики" Жоау Феликс может продолжить карьеру в "Атлетико".

"Матрасники" намерены выплатить отступные за 19-летнего португальца в размере 120 миллионов евро, тем самым установив свой трансферный рекорд, сообщает Marca. На данный момент самый дорогой переход в "Атлетико" принадлежит Тома Лемару, за которого было заплачено 70 миллионов евро.

Утверждается, что деньги на Феликса будут выделены с продажи форварда Антуана Гризманна, за которого клуб планирует выручить 120 миллионов. Отмечается, что хорошие отношения между "Атлетико" и агентом игрока Жорже Мендешем могут существенно увеличить шансы на трансфер.

В сезоне 2018/19 Жоау Феликс сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 11 голевых передач.